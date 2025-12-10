Inauguran Café La Dalia en el Centro Histórico

Con el objetivo de ampliar la oferta para visitantes nacionales y extranjeros, ayer en el Centro Histórico de San Salvador Centro se inauguró Café La Dalia, un nuevo espacio que se integra a la vida del Portal La Dalia.

El Café La Dalia está diseñado para generar convivencia, nuevas experiencias y un uso responsable del patrimonio. El proyecto genera empleos directos, proveedores salvadoreños y un concepto que combina tradición, arquitectura y modernidad.

“Club La Dalia representa la esencia del centro histórico y ha demostrado una gran capacidad de resiliencia. Hoy vemos cómo este espacio histórico sigue cobrando vida, incorporando café 100 % salvadoreño y sumándose a nuevas dinámicas que fortalecen la revitalización de la zona”, afirmó la directora general, Adriana Larín.

Con esta apertura, Café La Dalia refuerza el dinamismo que vive el centro histórico y se suma a los espacios que continúan transformando la zona.