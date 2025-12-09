Desfile de globos gigantes regresa al Centro Histórico de San Salvador

Por segundo año consecutivo, En Vivo Producciones será la encargada de llevar a cabo la producción del Gran Desfile de Globos Gigantes, un evento que se ha consolidado como uno de los espectáculos familiares más esperados de la temporada navideña en El Salvador.

Este 21 de diciembre, los salvadoreños podrán disfrutar nuevamente de la magia y el colorido que caracteriza este desfile, que recorrerá las principales calles del Centro Histórico de San Salvador. La iniciativa busca ofrecer un espacio de esparcimiento seguro y gratuito para miles de familias que cada año se suman a esta celebración.

En su edición anterior, el evento llenó de vida el Centro Histórico, sorprendiendo a niños y adultos con globos monumentales, presentaciones artísticas y un ambiente festivo que convirtió la jornada en una experiencia memorable para los asistentes.

Para este 2025, la producción promete elevar la experiencia con un recorrido renovado, globos gigantes, música en vivo y diversas sorpresas diseñadas para fomentar la convivencia y el espíritu navideño. La entrada será completamente gratuita, reafirmando el compromiso de los organizadores por brindar actividades accesibles y de calidad para toda la población.

