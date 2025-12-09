Realizan operativo para retirar mercadería colocada en aceras y calles del Centro Histórico

La Alcaldía de San Salvador Centro llevaron a cabo un amplio operativo para retirar mercadería colocada en aceras y calles, espacios que anteriormente fueron recuperados tras un proceso ordenado de reubicación y limpieza.
Pese a las notificaciones previas de la comuna capitalina, algunos comerciantes insisten en regresar a las zonas peatonales. Este comportamiento, según la comuna, afecta la movilidad, aumenta el riesgo de accidentes y revive el caos que antes caracterizaba al Centro Histórico.
La alcaldía aseguró que no permitirá que el desorden vuelva a tomar control de las calles y reiteró que continuará con los operativos necesarios para mantener espacios seguros, limpios y accesibles para los ciudadanos y turistas.
Asimismo, hicieron un llamado a los vendedores a respetar las zonas asignadas y mantener el orden que tanto ha costado recuperar. La visión municipal, añadieron, es construir un Centro Histórico más moderno, ordenado y atractivo, donde prevalezca la seguridad y la libre circulación.