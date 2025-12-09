Realizan operativo para retirar mercadería colocada en aceras y calles del Centro Histórico

La Alcaldía de San Salvador Centro llevaron a cabo un amplio operativo para retirar mercadería colocada en aceras y calles, espacios que anteriormente fueron recuperados tras un proceso ordenado de reubicación y limpieza.

Pese a las notificaciones previas de la comuna capitalina, algunos comerciantes insisten en regresar a las zonas peatonales. Este comportamiento, según la comuna, afecta la movilidad, aumenta el riesgo de accidentes y revive el caos que antes caracterizaba al Centro Histórico.

La alcaldía aseguró que no permitirá que el desorden vuelva a tomar control de las calles y reiteró que continuará con los operativos necesarios para mantener espacios seguros, limpios y accesibles para los ciudadanos y turistas.