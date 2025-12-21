Desfile de Globos Gigantes llenará de color el Centro Histórico de San Salvador

El tradicional Desfile de Globos Gigantes de Coca-Cola se realizará este día en el Centro Histórico de San Salvador, consolidándose como una de las actividades más esperadas de la temporada navideña en el país.

El desfile, que ya es una tradición en El Salvador, recorrerá las principales calles del casco histórico de la capital, ofreciendo a las familias una tarde llena de color, música y espíritu navideño. La actividad dará inicio a partir de las 4:00 de la tarde, desde puntos estratégicos del Centro Histórico, avanzando por las arterias más emblemáticas de la zona.

Miles de salvadoreños y turistas se darán cita para disfrutar del espectáculo, el cual forma parte de las actividades desarrolladas en la Villa Navideña del Centro Histórico, un espacio preparado para la convivencia familiar y el sano esparcimiento