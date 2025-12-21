Detienen a conductor por homicidio culposo tras siniestro vial que dejó fallecida a una mujer embarazada

William Rolando Gomez Urquia, de 24 años de edad, conductor del vehículo con placas P92 33C, fue detenido por el delito de homicidio culposo, tras verse involucrado en un siniestro vial ocurrido en el bulevar Constitución.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor realizó un giro indebido, lo que provocó la colisión contra una motocicleta en la que se desplazaban un conductor y su acompañante.

Como resultado del impacto, falleció la acompañante de la motocicleta, identificada como Jazmín Carolina González de Bermúdez, quien además se encontraba en estado de embarazo.

Las autoridades indicaron que Gomez Urquia será puesto a disposición de la justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer por completo las circunstancias del hecho.