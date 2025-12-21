Presidente Bukele destaca impacto regional del concierto de Shakira en El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al impacto del concierto de la artista colombiana Shakira en El Salvador, destacando el cambio que vive el país y su proyección a nivel regional.

A través de sus declaraciones, el mandatario señaló que los tres conciertos de Shakira en El Salvador agotaron todos sus boletos en menos de 24 horas, un hecho que calificó como histórico y representativo del momento que atraviesa el país. “El Salvador está cambiando, y Centroamérica también”, expresó.

Bukele también resaltó el esfuerzo que realizan los productores del evento para extender la residencia centroamericana de la artista, la cual tiene como sede principal a El Salvador, lo que refuerza la imagen del país como un destino atractivo para espectáculos internacionales de gran magnitud.

El éxito en la venta de entradas ha generado expectativas sobre el impacto positivo en el turismo, la economía y la proyección cultural del país, consolidando a El Salvador como un punto clave para eventos de talla mundial en la región.