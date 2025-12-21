Detienen a sujeto acusado de agredir brutalmente a empleado de taller automotriz en San Salvador Centro

Fredy Alejandro Fuentes López, de 22 años de edad, fue detenido por las autoridades como presunto responsable de agredir físicamente a un empleado de un taller automotriz en San Salvador Centro.

El hecho se hizo público luego de que la agresión fuera denunciada a través de redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios que generaron indignación entre los usuarios.

De acuerdo con la información oficial, Fuentes López, quien se desempeñaba como uno de los encargados del taller, fue detenido sobre la 29 Avenida Sur y 12 Calle Poniente, en San Salvador Centro.

Las autoridades confirmaron que el detenido será puesto a la orden de la justicia por el delito de lesiones, mientras continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente el caso.