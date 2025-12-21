Lotería Nacional distribuye más de $3 millones en premios con el tradicional Gordo Navideño

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó con éxito el sorteo de El Gordo Navideño, uno de los eventos más esperados del año por su impacto económico y social, en el que se distribuyeron más de 3 millones de dólares en premios a nivel nacional.

El sorteo ofreció más de 12 mil oportunidades de ganar, consolidándose como una de las actividades de mayor participación ciudadana durante la temporada festiva. En esta edición, la LNB otorgó tres premios mayores: el primer premio de $1,500,000.00, el segundo premio de $100,000.00 y el tercer premio de $50,000.00, beneficiando a jugadores de diferentes puntos del país.

Para este tradicional sorteo navideño se emitieron 100 mil billetes, organizados en series del 000 al 999. De acuerdo con las bases del sorteo, para acceder a los premios mayores fue necesario acertar tanto el número de serie como el número de billete, mientras que también se habilitaron premios por aproximación, ampliando las posibilidades de ganancia para los participantes.

Desde una perspectiva empresarial, el Gordo Navideño representa un importante dinamizador de la economía, ya que impulsa la comercialización de billetes, fortalece la red de vendedores autorizados y contribuye a los programas sociales que ejecuta la LNB con los fondos recaudados.

La institución informó que los resultados oficiales del sorteo están disponibles para consulta en la aplicación móvil “Lotería de El Salvador”, reforzando su estrategia de transparencia y digitalización en beneficio de los usuarios.

Con este sorteo, la Lotería Nacional de Beneficencia reafirma su rol como una entidad clave en la generación de recursos con impacto social, al tiempo que mantiene viva una de las tradiciones más emblemáticas de la Navidad salvadoreña.

