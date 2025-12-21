¡Histórico! Shakira anuncia dos fechas más en El Salvador

El fenómeno musical de Shakira continúa marcando un hito en El Salvador. Luego de agotar en menos de 24 horas los boletos para sus tres conciertos programados en el país, la artista colombiana anunció dos fechas adicionales, consolidando una residencia sin precedentes en territorio salvadoreño.

La respuesta del público ha sido contundente, con una alta demanda de entradas que ha superado las expectativas iniciales y ha posicionado al país como un referente regional para espectáculos de talla mundial. Las nuevas fechas buscan atender a miles de fanáticos que quedaron fuera de los primeros conciertos.

El éxito de la artista no solo representa un acontecimiento cultural, sino que también proyecta un impacto positivo en sectores como el turismo, la economía y la imagen internacional de El Salvador, que continúa consolidándose como un destino atractivo para grandes eventos.

Con cinco conciertos confirmados, Shakira reafirma el fuerte vínculo con su público salvadoreño y escribe un nuevo capítulo histórico para la industria del entretenimiento en el país.