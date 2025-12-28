El Barcelona reina en los premios de LaLiga

Redacción deportes, 28 dic (EFE).- El Barcelona logró casi todos los premios que otorgó LaLiga a los ganadores de la temporada 2024/2025 durante la gala que se celebró en Dubái y consiguió los galardones al mejor club, al mejor jugador (Raphinha), al futbolista revelación (Lamine Yamal) y al mejor entrenador (Hansi Flick).

Sólo el portero del Atletico de Madrid, Jan Oblak, ganador a la mejor parada por una doble intervención en un encuentro frente a la Real Sociedad, y Luka Sucic, del conjunto donostiarra, que se alzó con el trofeo al mejor gol del curso, consiguieron romper la hegemonía azulgrana.

Raphinha, elegido mejor jugador, agradeció el galardón a través de un vídeo y reconoció que le hace «especial ilusión» que reconozcan su trabajo en una temporada «inolvidable» para el Barcelona tanto a nivel «colectivo como personal».

«Quiero agradecer a LaLiga por este premio. Agradecer a todo el ‘staff’ y a todo el club, que no solo es esto, sino una familia. Para mi darlo todo en cada partido es muy especial y algo inolvidable. Quiero agradecer a mi esposa y a mi hijo, que son mi fuerza cuando no las tengo. Son mi gasolina», señaló.

Laporta, que recogió el premio en su nombre, también tuvo palabras para el jugador brasileño: «Lo echamos de menos cuando no estuvo y siempre empuja a sus compañeros a ganar. Es bonito que LaLiga presente sus premios aquí y es un esfuerzo que hace Javier Tebas. Es un orgullo que lo gane Raphinha».

Lamine Yamal, más escueto cuando recogió su premio de manos de Andrés Iniesta, recordó a una persona muy especial para él: «Lo que más ilusión me hace es una felicitación de mi madre. Soy una persona agradable y tranquila, con eso vale».

El presidente del Barcelona también aplaudió a su entrenador, Hansi Flick, de quien dijo que es un profesional que aplica la disciplina con respeto y que es un privilegio tenerle en el Barcelona junto a Deco y sus colaboradores.

«La clave de su éxito es la capacidad para haberse adaptado en el club. Es increíble el trabajo de todo el staff», agregó.

Oblak, premiado con la mejor parada, recogió el galardón y aseguró que su secreto es «entrenar» y que cuando los porteros paran los balones, «todo está genial» y cuando no lo consiguen «todo está muy mal».

«No es fácil de conseguir cuando el Barça marca tantos goles. Agradecido a mis compañeros, que me han ayudado. Sabemos lo difícil que es conseguir títulos, pero la temporada es larga y ojalá que podamos levantar alguno», apuntó.

LaLiga, en su calidad de socio estratégico de los premios Globe Soccer, entregó en su gala los premios a los ganadores de la temporada 2024/25.

(c) Agencia EFE