El Génova homenajeó a Frank Sinatra por su 110 aniversario

Roma, 15 dic (EFE).- El Génova, equipo de la Serie A, homenajeó a Frank Sinatra por los 110 años del nacimiento del mítico cantante estadounidense, reconocido aficionado del club más antiguo de todo Italia debido a los orígenes ligures de su madre.

En una fecha tan especial, el decano de Italia quiso recordar a uno de sus aficionados más distinguidos. El domingo, antes del inicio del duelo ante el Inter de Milán que terminó con derrota genovesa (1-2), dedicó numerosas iniciativas para conmemorar al legendario cantante, siendo la más especial una actuación del artista ‘PierC’, que ejecutó el clásico «My Way» en un Estadio Luigi Ferrari lleno y entregado.

El vínculo de Sinatra con el Génova nace por parte de su madre, Dolly Garaventa, nacida en Lumarzo, localidad situada en la provincia de Génova, en la región de Liguria.

Sinatra, nacido el 12 de diciembre de 1915 y fallecido el 14 de mayo de 1998, nunca ocultó su pasión por la ciudad italiana. Durante un concierto en Verona, en 1987, declaró: «Dos personas muy importantes y maravillosas vinieron de Génova: Cristóbal Colón y mi madre».

Sinatra, de hecho, fue enterrado por voluntad propia con una corbata roja y azul en honor al equipo que ahora entrena Daniele De Rossi y a la ciudad. EFE

(c) Agencia EFE