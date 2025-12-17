Inauguran el programa Bigger Game Academy de Concacaf en El Salvador

Con la finalidad de fortalecer el futbol en El Salvador, en el Auditorio #1 de la FESFUT, se inauguró el programa, Bigger Game Academy de Concacaf siendo el territorio salvadoreño la decimosexta asociación en implementar esta iniciativa.

La inauguración fue desarrollada por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a cargo del profesor Victorino Rodríguez Portillo, acompañado por Mario Iraheta, y en coordinación con el encargado de TDS y Bigger Game Academy en la FESFUT, Pablo Rodas; el gerente del proyecto de la internacional Cristian Cubillas; y los visores Ben Astorga y José Supe.

“Este será un día histórico para El Salvador con la inauguración de este programa. Para nosotros es motivo de gran satisfacción iniciar este proceso y agradecer el apoyo de Concacaf, que nos permitirá continuar desarrollando a nuestros 23 entrenadores, quienes sin duda seguirán fortaleciendo el trabajo del fútbol base”, expresó el profesor Victorino Rodríguez Portillo, Director de Planificación y Desarrollo.

Por su parte, Pablo Rodas, coordinador de TDS y Bigger Game Academy en El Salvador, destacó que el programa es una iniciativa de responsabilidad social del fútbol, orientada al desarrollo comunitario y enfocada en la niñez.

“Como formadores tenemos la virtud de transformar los sueños e ilusiones de los niños, quienes aspiran a llegar a una selección nacional desde sus comunidades, en sus hogares o en la esquina de sus barrios. Esa será nuestra misión: ayudar y formar a los infantes”, señaló.

