Inauguran el programa Bigger Game Academy de Concacaf en El Salvador

Con la finalidad de fortalecer el futbol en El Salvador, en el Auditorio #1 de la FESFUT, se inauguró el programa, Bigger Game Academy de Concacaf siendo el territorio salvadoreño la decimosexta asociación en implementar esta iniciativa.

La inauguración fue desarrollada por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a cargo del profesor Victorino Rodríguez Portillo, acompañado por Mario Iraheta, y en coordinación con el encargado de TDS y Bigger Game Academy en la FESFUT, Pablo Rodas; el gerente del proyecto de la internacional Cristian Cubillas; y los visores Ben Astorga y José Supe.

El programa Bigger Game Academy de Concacaf fue inaugurado en El Salvador, que se convierte en la decimosexta asociación en implementar esta iniciativa enfocada en el desarrollo integral del fútbol base.



“Este será un día histórico para El Salvador con la inauguración de este programa. Para nosotros es motivo de gran satisfacción iniciar este proceso y agradecer el apoyo de Concacaf, que nos permitirá continuar desarrollando a nuestros 23 entrenadores, quienes sin duda seguirán fortaleciendo el trabajo del fútbol base”, expresó el profesor Victorino Rodríguez Portillo, Director de Planificación y Desarrollo.

Por su parte, Pablo Rodas, coordinador de TDS y Bigger Game Academy en El Salvador, destacó que el programa es una iniciativa de responsabilidad social del fútbol, orientada al desarrollo comunitario y enfocada en la niñez.

“Como formadores tenemos la virtud de transformar los sueños e ilusiones de los niños, quienes aspiran a llegar a una selección nacional desde sus comunidades, en sus hogares o en la esquina de sus barrios. Esa será nuestra misión: ayudar y formar a los infantes”, señaló.