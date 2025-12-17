La FESFUT, tomara las primeras decisiones en temas administrativos

El Presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, destacó que siguen con los trabajos aparentemente para recuperar el tiempo perdido en el fútbol nacional.

Debido a esto destaco que con el nuevo comité ejecutivo de la FESFUT, tomaron las primeras decisiones en temas administrativos:

En primer lugar, como ente colegiado, no cobraran dietas por cada sesión de trabajo realizada, ni tampoco habrá cuotas de gastos de representación pagados por la FESFUT en viajes al extranjero. Aquí comparto la tabla de montos de referencia usada por anteriores comités ejecutivos, más no por las comisiones de regularización, que no cobraron:

También decidieron prorrogar hasta el 31 de enero el mandato de todas las comisiones de trabajo de la FESFUT, que llegaba hasta este 31 de diciembre. Esto con el ánimo de conocer más de cerca su trabajo y su desempeño y posteriormente tomar decisiones, con pleno conocimiento de causa, al respecto.

Decidimos aprobar la propuesta de bases de competencia de la Primera División ante la cercanía del inicio del Torneo Clausura 2026, ya que son ajustados los periodos que vienen por la realización de la Copa del Mundo United 2026 y no queremos afectar a ninguno de los involucrados en este tema. Para este comité ejecutivo es de suma importancia apoyar a la Primera División. Tenemos ideas y propuestas que, estamos seguros, varias se echarán a andar en la segunda parte del año.

«Por último, en breve daremos a conocer el listado completo de los entrenadores a cargo de las selecciones nacionales para el próximo año, en todas las ramas, categorías y modalidades», Yamil Bukele.