Inicia el World Downhill Skateboarding Championship 2025 Tamanique GP

Este día, inicio en La Libertad, el World Downhill Skateboarding Championship 2025 Tamanique GP, donde se cuenta con la participación de más de 120 riders de todo el mundo, entre los cuales se encuentran campeones de talla mundial.

«Ha sido un privilegio que nos hayan escogido para organizar este evento de clase mundial, nos hemos preparado, se va a desarrollar esta actividad de velocidades, de más de 120 kilómetros por hora», mencionó el director ejecutivo de FOVIAL, Alex Beltrán.

El funcionario mencionó que se ha puesto un tratamiento de micropavimento, se han instalado más de 22,000 pacas para amortiguar cualquier impacto.

"La pista está muy exigente, desafiante y muy interesante. He estado en varias carreras a nivel internacional y creo que ha cumplido mucho mis expectativas", indica Andrei Duvan Muriel, competidor colombiano comparte su experiencia en esta jornada del World Downhill Skateboarding.

«Desde Tamanique se encuentran los riders para el World Downhill Skateboarding Championship, que se realiza del 5 al 7 de diciembre», mencionó el Ministerio de Obras Públicas.