Atrapan a hombre que amenazaba de muerte en La Libertad Este

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Melvin Antonio Navas González, quien en La Libertad amenazaba de muerte utilizando la pandilla para intimidar a una víctima exigiéndole renta

«Este sujeto fue ubicado mediante cámaras de videovigilancia, en las cuales se observó cómo intentaba intimidar a la víctima dejando volantes en el parabrisas de su vehículo», manifestó el titular de Justicia y Seguridad.

De acuerdo a las declaraciones del funcionario en dichas amenazas exigía una renta mensual de $200 y, de no recibirla, lo amenazaba de muerte.

«Malísima idea. Simular ser de una pandilla. Ahora, somos más de 6 millones de salvadoreños que estamos determinados a erradicarlos de nuestra sociedad. Ahora este sujeto será procesado por el delito de extorsión y apología del delito», dijo.

