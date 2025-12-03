La Selecta femenina debuta con el pie derecho en las eliminatorias mundialistas

Las guerreras cuscatlecas brillaron en su debut de las eliminatorias del mundial Brasil 2027. La Selecta femenina derrotó 3-0 a la selección de Honduras, siendo una victoria que suma 3 puntos en la fase de grupos.

El partido jugado desde casa inició con el marcador abierto desde el minuto 5′. Danielle Fuentes marcó el primer tanto dejando a El Salvador 1-0 en el primer tiempo.

Para el segundo tiempo las guerreras cuscatlecas no se detuvieron, al 49′ Abigail López firmó el 2-0 y Victoria Sanchez, al 90+2′ sentenció el partido para Honduras con un contundente 3-0.

«Marcarle más de cinco goles a Barbados desde ya es una obligación, espero que podamos volver a jugar con tranquilidad» mencionó el Prof. Eric Acuña D.T. Selección Femenina, en la conferencia de prensa.