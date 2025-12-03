Capturan a más conductores peligrosos

Con el objetivo de brindar seguridad en las carreteras salvadoreñas y evitar siniestros mortales, la Policía Nacional Civil, detuvo a varios conductores quienes presuntamente manejaban bajo efectos del alcohol.

Entre los imputados se encuentran:

Henry Bladimir Miranda Velásquez, de 34 años de edad, intervenido cuando manejaba sobre el km 13 del bulevar Monseñor Romero, Santa Tecla, La Libertad Sur. Al realizarle la prueba de acotest resultó con 122° de alcohol.

Mario Osvaldo Peraza Martínez, de 55 años, conducía una mototaxi y atropelló a un peatón tras manejar bajo los efectos de 127° de alcohol. Ocurrió sobre el km 84 de la carretera Troncal del Norte, barrio El Tránsito, distrito de La Palma, Chalatenango Norte.