Los escombros y edificios derrumbados en Gaza dificultan la retirada de explosivos

Ginebra, 3 dic (EFE).- La retirada de municiones explosivas sin detonar en Gaza requerirá más tiempo porque se encuentran entre los edificios derrumbados, advirtió este miércoles el responsable en los Territorios Palestinos Ocupados del Servicio de la ONU para la Acción contra las Minas (UNMAS), Julius Van Der Walt.

Esto es frecuente en contextos donde se usan armas explosivas en zonas pobladas, aclaró Van Der Walt en rueda de prensa.

Los edificios pueden presentar capas de explosivos, algo que «consume mucho tiempo» porque esos escombros tienen que ser procesados sistemáticamente y escaneados para detectar cualquier resto sin detonar, explicó.

«No es como lo que hemos estado haciendo en zonas minadas, donde hacíamos un desminado y eso permitía la reconstrucción y la recuperación temprana», precisó Van Der Walt.

En Gaza no han encontrado minas antipersona y la contaminación se limita a munición sin explotar, matizó.

Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, 400 personas han sido víctimas de esta munición sin detonar, una cifra equiparable a Siria, con 2.500 víctimas, si se extrapolan las poblaciones, lamentó el responsable regional de UNMAS.

Además, Van Der Walt abordó el problema del desplazamiento: «a muchas familias no les queda otra opción que refugiarse cerca de una zona sospechosa de contener explosivos porque no existen alternativas más seguras».

Incluso en Cisjordania el aumento de la violencia está incrementando el riesgo de contaminación por la presencia de munición explosiva, subrayó.

Por otra parte, el responsable de UNMAS en Afganistán, Nick Pond, alertó en la misma rueda de prensa que 54 personas al mes mueren o resultan heridas por artefactos explosivos sin detonar en el país.

El 80 % de esas víctimas son niños que «pastorean cabras y ovejas en las colinas y que recogen, juegan o tiran piedras a objetos que les llaman la atención, provocándoles lesiones o la muerte», subrayó Pond.

Esta semana se reúnen en Ginebra los Estados parte del Tratado de Ottawa que prohíbe el uso, la fabricación, el almacenamiento y el envío de minas antipersona desde hace más de 25 años.

En esta 22ª reunión abordan los avances de desminado de los distintos países, las acusaciones de Tailandia a Camboya de usar minas antipersona en la frontera común y la intención de varios países de salirse o suspender temporalmente el tratado, como es el caso de Ucrania.

(c) Agencia EFE