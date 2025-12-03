Tecnología de otra Galaxia: Claro presenta nuevo smartphone OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition

Claro y OPPO celebran la Navidad con el lanzamiento del OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition, un smartphone de última generación que combina tecnología avanzada con un diseño inspirado en el universo de Star Wars que respaldado por la Red Móvil más Rápida de El Salvador se transforma en el aliado ideal en esta temporada.

“En Claro queremos que esta Navidad sea una época para disfrutar. Por eso presentamos el OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition, un equipo que combina tecnología de última generación con una estética que encantará a los fanáticos de la saga. Nuestro compromiso es ofrecer opciones que se adapten a las necesidades y expectativas de nuestros clientes en todo el país”, destacó Álvaro Chutin, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.

El Reno 14F Dark Side Limited Edition incorpora una interfaz personalizada, detalles estéticos únicos y funciones premium como cámara de alto rendimiento, carga rápida y batería de larga duración, convirtiéndolo en un equipo ideal para quienes buscan estilo y desempeño.

“Para OPPO es un gusto presentar esta edición especial junto a Claro. Reno 14F Dark Side Limited Edition refleja nuestra misión de unir diseño, creatividad y desempeño en un solo dispositivo. Estamos seguros de que será una gran opción para quienes buscan renovar su smartphone en esta temporada festiva”, mencionó Josué Martínez, Key Account Manager de Oppo para El Salvador

Pero eso no es todo, este innovador modelo también estará disponible en plan empresarial, permitiendo que tanto profesionales como organizaciones integren tecnología de alto desempeño a sus operaciones. Con este lanzamiento, Claro fortalece su propuesta de valor para la temporada navideña, acercando a sus clientes dispositivos modernos, potentes y alineados con sus necesidades en Planes Pospago 360°, mientras que los planes corporativos de Claro Empresas ofrecen a las compañías una herramienta que aporta eficiencia, movilidad y una experiencia tecnológica a la altura de sus exigencias.

“En Claro Empresas seguimos impulsando soluciones móviles que apoyan la productividad, agilidad y transformación digital de las organizaciones salvadoreñas. El lanzamiento de esta edición especial es un ejemplo más de cómo acercamos tecnología de alto nivel tanto a usuarios individuales como al sector corporativo”, afirmó Carlos Doratt, Gerente de Mercados Corporativos de Claro Empresas.

El OPPO Reno 14F Dark Side Limited Edition, modelo para los verdaderos amantes de Star Wars y un excelente regalo para estas fechas. Estará disponible en todas las tiendas Claro, distribuidores autorizados y puntos de venta en todo el país.