León XIV nombra un nuevo arzobispo de Nueva York con experiencia en América Latina

Ciudad del Vaticano, 18 dic (EFE).- El papa León XIV ha aceptado la renuncia del arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Michael Dolan, presentada al haber cumplido la edad de jubilación (75 años) en febrero pasado y ha nombrado como sustituto a Ronald A. Hicks, procedente de Chicago como el pontífice y con un pasado como misionero en América Latina, informó este jueves el Vaticano.

El papa estadounidense sustituye así al poderoso Dolan, un cardenal muy cercano a Donald Trump y con posiciones conservadoras, quien no obstante se expresó contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, al igual que todos los obispos de ese país.

Ahora, Nueva York, una de las sedes eclesiásticas más influyentes de los Estados Unidos y con una importante presencia de parroquias y de comunidad inmigrante, estará dirigida por Ronald Aldon Hicks, nacido el 4 de agosto de 1967 en Illinois y licenciado en Filosofía en la Loyola University de Chicago.

Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis Metropolitana de Chicago el 21 de mayo de 1994.

En julio de 2005 se trasladó de Chicago a El Salvador y México para iniciar su mandato de cinco años como director regional de la organización ‘Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)’ en Centroamérica. NPH es un hogar dedicado a atender a más de 3.400 niños huérfanos y abandonados en nueve países de Latinoamérica y el Caribe.

Posteriormente, de 2010 a 2014, el obispo Hicks fue decano de formación en el Seminario Mundelein en Chicago. El de septiembre de 2018, fue ordenado obispo auxiliar de la arquidiócesis y desde el 17 de julio de 2020 fue obispo de la diócesis de Joliet, Illinois.

Hicks forma parte del Comité sobre Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB).

El de hoy es el nombramiento más importante del papa León XIV en Estados Unidos, donde en lo que lleva de pontificado ha designado, entre otros, a nuevos obispos en San Diego y en Monterrey (ambos en el estado de California) y en Austin (Texas).

