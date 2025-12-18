Detienen a conductor de bus de la ruta 30B por manejar bajo efectos del alcohol

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de un conductor de la ruta 30B quien presuntamente manejaba bajo efectos del alcohol. Se detuvo mientras realizaba maniobras imprudentes sobre la calle antigua a Soyapango.

«Pastor Humberto Gómez Mestanza, con 238° de alcohol, manejaba un bus de la R 30B. Fue intervenido cuando realizaba maniobras imprudentes sobre la calle antigua a Soyapango, de oriente a poniente, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro», dijo la PNC.

Aparte de Gómez Mestanza, la PNC capturó a José Arón Belloso Portillo, con 142° de alcohol, quien se accidentó en una motocicleta sobre el km 63 ½ de la carretera Litoral, en el desvío a Ichanmichen, en Zacatecoluca, La Paz Este.

«Ambos serán remitidos por conducción peligrosa, mientras que a Belloso Portillo se le sumará el delito de lesiones culposas», mencionó la PNC.