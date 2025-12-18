Inauguran a sucursal de Viva Espresso en el Centro Histórico

Con el objetivo de seguir fortalecer la confianza y promover nuevas oportunidades de inversión en el corazón de la capital, este jueves se inauguró la sucursal de Viva Espresso en el Centro Histórico de San Salvador.

“La inversión cercana a los $150,000 y la generación de empleos directos e indirectos, junto a una amplia red de proveedores, demuestran que esta no es una contribución menor, sino un aporte significativo al dinamismo económico del centro histórico”, destacó la directora general de la Autoridad del Centro Historico , Adriana Larín.

Por su parte, el representante de Viva Espresso, Alejandro Menéndez, expresó que se siente honrado de inaugurar este nuevo capítulo de Viva Espresso en el corazón del centro histórico del departamento capitalino.

“Con esta segunda ubicación buscamos aportar nuestro granito de arena a la transformación urbana del centro histórico, ofreciendo un espacio moderno y acogedor que respete su entorno patrimonial y que permita conocer y disfrutar lo mejor del café salvadoreño”, añadió.