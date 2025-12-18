Presentan el Plan de Seguridad para la final del torneo Apertura 2025

Autoridades de Gobierno presentaron el Plan de Seguridad para la final del torneo Apertura 2025, que disputarán Firpo vs Alianza este sábado en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González.

El subcomisionado de la PNC, Álvaro Díaz confirmó la participación de 650 elementos policiales en el Plan de Seguridad para la final del Apertura 2025.

La final se jugará el sábado 20 de diciembre a las 6:15 p.m. El dispositivo comenzará a las 6:00 de la mañana y contará con cuatro anillos de seguridad.

«La grama está en perfectas condiciones, las pantallas LED, pantalla gigante y todos los 22,000 asientos con butaca, que sin duda alguna, permite que las familias puedan estar mejor», dijo el Presidente Ad Honorem del INDES, Yamil Bukele.