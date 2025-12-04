LNB dedica Sorteo 431 al CNR

La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA #431 al Centro Nacional de Registros (CNR), en reconocimiento a su destacado papel en la modernización del clima de negocios y los servicios registrales del país.

«Gracias a su impulso tecnológico, El Salvador se posiciona hoy como el primer país en Centroamérica y quinto en Latinoamérica que ofrece un proceso fácil y rápido para crear tu empresa», mencionó la LNB.

Durante la fase previa del sorteo, contaron con la participación de Gabriela Serpas, asesora Institucional del Centro Nacional de Registros, quien apoyó en la introducción de balotas y selección de maletines.

«Al cierre de esta etapa, el presidente de Lotería, Javier Milián, entregó un cuadro conmemorativo al director ejecutivo del Centro Nacional de Registros , Camilo Trigueros , en reconocimiento al valioso trabajo de la institución», dijo la LNB.

Resultados del Sorteo LOTRA No 431:

Primer Premio Acumulado: $400 ,000 – Billete No 36272 – Vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete No 27152 – Vendido

Tercer Premio: $10,000 – Billete No 37853 – Vendido