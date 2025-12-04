Woody Allen confirma que rodará su próxima película en Madrid en 2026

Madrid, 4 dic (EFE).- El director Woody Allen confirmó este jueves que tiene intención de rodar su próxima película en Madrid en la primavera de 2026, una «comedia contemporánea» que estará «parcialmente esponsorizada» por el Ayuntamiento y el Gobierno regional de Madrid, anunció a EFE Wanda Visión, una de las productoras.

«Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado», declaró el director neoyorquino en la nota.

Es la confirmación de la noticia que se adelantó el pasado 30 de octubre sobre el contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid con Allen para fomentar el turismo en la región.

Aunque en aquel documento se hablaba del título provisional ‘Wasp 2026’ ahora se matiza que el proyecto, la película número 51 escrita y dirigida por Woody Allen, aún no tiene título. Además de Wanda Visión, estará producida por Gravier y 3Six9 Studios.

Según ese contrato, el gobierno regional patrocinaría la campaña de promoción de un largometraje que incluiría la palabra ‘Madrid’ en su título y que «deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid».

Woody Allen rodó en el pasado películas como ‘Midnight in Paris’ o ‘Vicky Cristina Barcelona’, como cita el informe, que recuerda que más de 80 millones de viajeros eligen su destino de vacaciones basándose en películas y series de televisión.

El director también rodó, con título de capital europea, ‘To Rome With Love’ (2012).

(c) Agencia EFE