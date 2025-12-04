Romeo Rodríguez: «La Villa Navideña 2025 se inaugura el viernes 5 de diciembre»

El Ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, anunció que la Villa Navideña 2025 será inaugurado el viernes 5 de diciembre, teniendo diferentes actividades en las diferentes plazas del Centro Histórico de San Salvador.

«En el Centro Histórico de San Salvador habrá un escenario principal que será la plaza Gerardo Barrios, donde estará también el árbol más grande de Centroamérica, más grande del que se tuvo el año pasado. Habrá shows en vivo todos los días, estos serán gratuitos», dijo el titular del MOP

El funcionario dijo que habrá actividades en la plaza Gerardo Barrios, también se tendrá la Casa del Grinch, se tendrá la Fábrica de Galletas en la Plaza Morazán, de igual manera, estará la Casa de Santa, que está ubicada en el Parque Libertad.

"Para la Villa Navideña 2025 se tendrán varias actividades. Habrá un despliegue de seguridad vial, debido a que vendrán muchos turistas extranjeros y nacionales. Por ello, se desplegarán diferentes dispositivos y estrategias para contribuir a que la carga vehicular no se… pic.twitter.com/5TKk8TN2tV — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) December 4, 2025

«Son cerca de 242,000 metros cuadrados donde estará la Villa Navideña en el Centro Histórico de San Salvador. Estará habilitada desde las 10:00 a.m. hasta la medianoche», manifestó el ministro de Obras Públicas.

«Son cerca de 45 intersecciones que serán intervenidas, 20 tienen semáforos que estarán controlados por el Centro de Monitoreo de VMT, para que los tiempos de traslado de las personas que vayan a la Villa Navideña sean más cortos», agregó.