Mundial 2026: EE. UU. pondrá $1,000 millones para proteger a millones de aficionados

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en U.S.A

Estados Unidos se prepara para recibir el que será el evento deportivo más grande que haya organizado en toda su historia: la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Lo hizo en 1994 pero con un presupuesto inferior).

Así lo confirmó este miércoles Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, durante una conferencia con la prensa internacional en Washington D. C.

El funcionario adelantó que la administración estadounidense está ejecutando el mayor operativo “whole-of-government” jamás desplegado para un evento deportivo, con medidas que abarcan seguridad, transporte, inteligencia, clima y hospitalidad. Todo esto en un año simbólico: el país celebrará su 250 aniversario de independencia justo durante el torneo.

Seguridad sin precedentes: más de $1,000 millones en inversión

Giuliani destacó que el Gobierno ha destinado más de mil millones de dólares para garantizar la seguridad de los 104 partidos y los millones de aficionados que visitarán las 11 ciudades sede.

$625 millones están asignados al FIFA World Cup Grant Program para apoyar a policías locales, entrenamientos, ciberseguridad y respuesta a emergencias.



El Departamento de Seguridad Nacional y el FBI activarán un Centro Internacional de Coordinación Policial, destinado a compartir información en tiempo real con otros países participantes.

“Daremos la bienvenida a la pasión mundialista, pero no toleraremos ningún tipo de amenaza que ponga en riesgo a los aficionados o a nuestras comunidades”, dijo Giuliani.

Viajes y logística: modernización total

Con la expectativa de recibir entre 5 y 7 millones de visitantes internacionales, Estados Unidos está reforzando todos los sistemas de transporte:

Modernización de controles de seguridad aeroportuaria



Implementación de eGates y verificación biométrica



y verificación biométrica Pruebas de “one-stop security” para conexiones internacionales



Coordinación con aerolíneas, Amtrak, Uber, Lyft y redes de transporte público



Además, el Servicio Meteorológico Nacional desplegará herramientas avanzadas de pronóstico para mitigar los riesgos por calor, un tema que ha cobrado relevancia tras olas de calor en torneos recientes.

Facilidades para visas: tiempos de espera reducidos en países futboleros

Giuliani reveló cifras clave:

Más del 80 % de los países ahora pueden obtener una cita para visa en menos de 60 días.



El Departamento de Estado incorporará 450 agentes consulares adicionales para acelerar la emisión de visas.



Ya se han generado 300,000 visas extra, con proyecciones que podrían llegar "a millones" en 2026.



Los mayores avances se han dado en países con masiva afición futbolera como Argentina y Brasil.

