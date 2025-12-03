San Pablo Tacachico celebra convivio deportivo “Rescatando Valores a través del Baloncesto y Fútbol 2025”

San Pablo Tacachico, La Libertad. — Con energía, sonrisas y un espíritu comunitario vibrante, la cancha municipal de San Pablo Tacachico se llenó de vida durante el convivio deportivo “Rescatando Valores a través del Baloncesto y Fútbol 2025”, la cuarta edición del programa Mente Sana en Cuerpo Sano de la Fundación Duarte Salazar. La jornada reunió a niñas, niños, adolescentes y familias enteras para celebrar el deporte, la convivencia y los valores que unen a la comunidad.

El evento estuvo bajo la coordinación del profesor Luis Ticas y Elsy Díaz, con el apoyo de la Fundación Duarte Salazar, Club Kiwanis El Salvador del Mundo, Comité de Jóvenes de Villa Kiwanis, las alcaldías de San Pablo Tacachico, San Juan Opico y Quezaltepeque, así como entrenadores, familias, comunidad local y voluntarios de Cruz Verde. Juntos impulsaron una jornada orientada a fortalecer los lazos familiares y promover valores como el respeto, la amistad, la disciplina y el trabajo en equipo.

La actividad inició con una oración de agradecimiento a Dios y la entonación del Himno Nacional de El Salvador, creando un ambiente de respeto y unidad que marcó el tono de toda la jornada.

Entre las autoridades presentes destacaron el síndico Francisco Laínez, el director y concejal Walber Paredes, el coordinador de Juventud Luis Ticas, la representante de Kiwanis y FDS Elsy Estela Díaz, y la licenciada Debbie Montes, conocida cariñosamente como Miss Uvita.

Dinámicas, deporte y mucha alegría

Además de los encuentros deportivos, las familias disfrutaron dinámicas integradoras como “El Globo Solidario”, actividades de reflexión a través de hojas de trabajo sobre valores, y un colorido espacio de pintacaritas para las y los más pequeños.

Los partidos de baloncesto y fútbol se jugaron en formato “todos contra todos”, con categorías mixtas y masculinas. Más allá del marcador, el enfoque estuvo colocado en la participación, el juego limpio y la construcción de equipo.

La colaboradora comunitaria Rosa Reyes compartió una frase que se convirtió en el corazón del convivio:“Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”.

La actividad cerró con la entrega de medallas al esfuerzo, disciplina y espíritu deportivo, reconociendo el crecimiento de las y los jóvenes atletas.

Con este convivio, el programa Mente Sana en Cuerpo Sano y la Fundación Duarte Salazar reafirman su compromiso de fortalecer, a través del deporte, una niñez y juventud más acompañada, unida y llena de valores, apostando por una comunidad que crece junta.