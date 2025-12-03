Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por líder del Tren de Aragua

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en U.S.A.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes un aumento en la recompensa de hasta $5 millones por información que permita la captura o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, considerado uno de los máximos líderes del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, catalogado ya como organización terrorista.

La actualización fue realizada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

Mosquera Serrano se convirtió en el primer integrante del Tren de Aragua en ser incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el fugitivo dirige las operaciones internacionales de narcotráfico y las finanzas del grupo delictivo, considerado una de las amenazas criminales más violentas del hemisferio.

El Departamento de Estado designó el pasado 20 de febrero al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) debido a su expansión continental y a la brutalidad de sus operaciones.

Acusaciones y sanciones en Estados Unidos

En enero de este año, Mosquera Serrano fue acusado en el Distrito Sur de Texas por conspiración internacional de tráfico de cocaína. En abril de 2025, fiscales estadounidenses lo imputaron nuevamente por el mismo delito, sumando un cargo adicional por proveer apoyo material a una organización terrorista.

El 24 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también impuso sanciones contra él. Este martes, OFAC amplió las sanciones a otras 11 personas vinculadas a las redes narco-terroristas del Tren de Aragua.

Llamado a colaboración ciudadana

Estados Unidos reiteró que la recompensa de hasta $5 millones busca incentivar información confiable que permita detener al líder criminal y desmantelar la estructura transnacional que dirige.

Las autoridades habilitaron el número +1 281-787-9939, disponible por llamadas, mensajes de texto, WhatsApp o Telegram, para recibir pistas relevantes.

