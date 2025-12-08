São Pedro y Sportivo Luqueño se coronan campeones de la Americas Winners Cup 2025

La Americas Winners Cup coronó a un nuevo campeón en la rama masculina, Sportivo Luqueño logró alzarse en la cima, mientras que en la rama femenina São Pedro se volvió tricampeón al conquistar esta edición.

São Pedro logró quedar como primer lugar al vencer 5-3 a Vasco Da Gama, cerrando esta edición de manera invicta con 35 goles.

Tres años, tres finales, tres títulos. Las chicas de São Pedro se imponen 5-3 ante Vasco da Gama y se coronan tricampeonas de la Americas Winners Cup El Salvador 2025. ⚽️🌊🏆🤩#ConstruyendoElCamino pic.twitter.com/Y0Vy5H0Ntt — INDES El Salvador (@indeselsalvador) December 8, 2025

En cambio, Sportivo Luqueño logró ser el campeón de la rama masculina tras vencer 6-4 a Barra de Santiago FP.

¡Nuevo rey en la arena de la Americas Winners Cup El Salvador 2025! 🏆👑⚽️🌊



Sportivo Luqueño de Paraguay conquista la tercera edición de esta justa continental tras vencer 6-4 a La Barra de Santiago de El Salvador. #ConstruyendoElCamino pic.twitter.com/zFPhFhpfrm — INDES El Salvador (@indeselsalvador) December 8, 2025

«La nueva edición del torneo continental de clubes se batalló, nuevamente, en el emblemático Estadio de Deportes de Playa del Complejo Deportivo Flor Blanca. La Americas Winners Cup se desarrolló del 1 al 7 de diciembre», mencionó la Secretaría de Prensa.