São Pedro y Sportivo Luqueño se coronan campeones de la Americas Winners Cup 2025

Por
Dennis Leiva
-

La Americas Winners Cup coronó a un nuevo campeón en la rama masculina, Sportivo Luqueño logró alzarse en la cima, mientras que en la rama femenina São Pedro se volvió tricampeón al conquistar esta edición.

São Pedro logró quedar como primer lugar al vencer 5-3 a Vasco Da Gama, cerrando esta edición de manera invicta con 35 goles.

En cambio, Sportivo Luqueño logró ser el campeón de la rama masculina tras vencer 6-4 a Barra de Santiago FP.

«La nueva edición del torneo continental de clubes se batalló, nuevamente, en el emblemático Estadio de Deportes de Playa del Complejo Deportivo Flor Blanca. La Americas Winners Cup se desarrolló del 1 al 7 de diciembre», mencionó la Secretaría de Prensa.

