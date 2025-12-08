Honduras sin presidente electo a una semana de los comicios que no reconoce el oficialismo

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- A una semana de las elecciones generales, Honduras sigue sin un presidente electo y sumida en incertidumbre ante la parálisis del conteo oficial y las denuncias de fallas de seguridad en el sistema de transmisión de resultados, los que no reconoce el gobernante Partido Libre y ha convocado a movilizaciones tras exigir la nulidad total de los comicios.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este domingo que se «reinicia de inmediato» el escrutinio de las elecciones, detenido desde el viernes por «problemas técnicos», aunque dos horas después el sistema seguía inactivo.

La falta de actualización del escrutinio, que favorece al candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, quien es respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado críticas y llamados a la celeridad de partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil.

Según los resultados oficiales, Asfura acumula 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato del opositor y también conservador Partido Liberal, registra 1.112.570 sufragios (39,49 %), tras el escrutinio del 88,02 % de las actas.

Fragilidad del sistema electoral

Analistas consultados por EFE señalaron que las fallas en el escrutinio ponen en evidencia la fragilidad del sistema electoral y urgieron a fortalecer las instituciones y considerar la aprobación de la segunda vuelta electoral para garantizar mayor estabilidad en elecciones cerradas.

El analista Rodolfo Dumas señaló que, aunque los votantes actuaron de «manera pacífica y ejemplar», la suspensión del conteo «no abona en nada» a la incertidumbre, y pidió modernizar el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Por su parte, el analista Miguel Cálix criticó que los partidos no hayan hecho «absolutamente nada» para fortalecer el sistema electoral de Honduras y advirtió que los problemas persistirán si no se refuerza el ente electoral.

Rixi Moncada, candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ocupa el tercer lugar con 543.675 voto (19,30 %).

Moncada dijo hoy que el partido Libre «no reconoce» los resultados de los comicios por la supuesta «injerencia y coacción» de Trump y convocó a sus militantes a «movilizaciones» a una «asamblea extraordinaria de la dignidad nacional» el 13 de diciembre.

La injerencia de Trump está «alterando la soberanía popular», subrayó Moncada, quien alertó sobre «posibles conexiones directas» desde el Partido Nacional hacia el sistema de transmisión del ente electoral para «la manipulación de los resultados».

Libre exigió la «nulidad total de las elecciones» y pidió investigar los presuntos «actos de terrorismo electoral cometidos a través del sistema de transmisión».

Fallas de seguridad en el escrutinio

El proceso electoral en Honduras se vio afectado este domingo por una denuncia de Marlon Ochoa, tercer consejero del CNE en representación del partido Libre, quien informó sobre un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema electrónico de transmisión de resultados.

Ochoa dijo a periodistas que la empresa colombiana encargada de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de resultados electorales se produjo una variación en el «hash» (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente «no se había modificado».

Afirmó además que la revisión del tiempo de operación de los sistemas de transmisión evidenció que muchos llevaban «menos de seis días» en funcionamiento y que «algunos, incluso, menos de cinco minutos», por lo que «no existe certeza de que los sistemas sellados que quedan en acción son efectivamente los que han sido utilizados estos últimos siete días».

En el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso (este), se evidenció otra de las dificultades de las elecciones en Honduras, ya que unos 5.000 electores votaron hasta hoy debido a un supuesto tráfico de credenciales que habría impedido el 30 de noviembre la instalación de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) asignadas a la localidad. EFE

