Alianza y Firpo a un paso de ser finalistas

Los Paquidermos y los Toros se adelantan para los boletos hacia la final de la LMF. Alianza logró imponerse 2-1 ante Cacahuatique, mientras que Firpo consiguió la victoria 3-1 ante Águila.

El partido disputado en el Complejo Deportivo de Chalpeltique, inició con goles tempranos del equipo visitante. Alianza con goles de Chicho Orellana al 3′ y Leonardo Menjívar al 5′, ganaba el partido yéndose a descanso con ese resultado

Para la parte complementaria Alesson Ferrería descontó al 53′ para Cacahuatique y puso el 2-1, sin embargo, no logró empatar el marcador.

Para el partido disputado en el estadio Juan Francisco Barraza, Firpo inició con ventaja desde el 5′ con el gol de Styven Vásquez, siendo el único de la primera parte.

En el segundo tiempo Lucas Dos Santos sumo el segundo gol para Firpo, sin embargo, Ronald Rodríguez al 82′ puso el 2-1 desde el punto penal, y Cristian Gil al 89′ sentenció el partido con un contundente 3-1.