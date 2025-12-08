Fallecen 3 personas en playa El Toro

Ayer 3 turistas originarios de Cabañas murieron ahogados en la playa El Toro, en el distrito de Jucuarán, entre los cuales se encontraba una menor de edad.

«LUTO EN SENSUNTEPEQUE #Usulután TRES TURISTAS ORIGINARIOS SE CABAÑAS MURIERON AHOGADOS EN SURF CITY 2», mencionaron las fuentes.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por las fuentes, cinco turistas fueron arrastrados por una fuerte corriente, tres de ellos murieron.

Las víctimas han sido identificadas como Ramiro Chávez (54 años), Serafín Rivas (48 años) y Valeria Sarai Constanza (10 años), todos originarios de Sensuntepeque.