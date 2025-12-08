¡Todo lo que necesitas en más de 65 deportes, en una sola tienda ! 

Decathlon, la reconocida marca francesa especializada en artículos deportivos, celebró la apertura de su primera tienda en El Salvador, ubicada en Multiplaza, marcando un hito en su llegada al país y en su plan de expansión en Centroamérica.

Con 3,000 m², esta tienda ofrece a los salvadoreños un espacio moderno y accesible para descubrir, probar y vivir el deporte desde el primer momento.

Desde tempranas horas del día, cientos de personas se acercaron para vivir por primera vez la experiencia Decathlon y descubrir la amplia variedad de productos para más de 65 deportes, todos con una excelente relación calidad-precio. La inauguración superó las expectativas, reflejando el entusiasmo del público salvadoreño por el deporte, el movimiento y el bienestar.

“El Salvador es un país con una comunidad deportiva en crecimiento y con un fuerte deseo de acceder a productos de calidad que impulsen la práctica física,” comentó Matías Ballesteros, director comercial de Decathlon en la región. “Con esta primera tienda en Multiplaza, iniciamos nuestro compromiso de acercar el deporte a todas las personas del país, sin importar su nivel o experiencia. Queremos que cualquier salvadoreño encuentre aquí lo necesario para empezar o continuar su camino deportivo.”

Durante la jornada inaugural, logramos realizar una clase deportiva guiada para personalidades y deportistas salvadoreños. Además, los asistentes recibieron asesoría personalizada del equipo Decathlon, un grupo apasionado por el deporte y formado para acompañar al cliente en cada paso.

La apertura también contó con la presencia de atletas salvadoreños de gran trayectoria, entre ellos: Amila Alvarenga, José Mijango, Otto Borgards, Jorge Rivas, Fany Izaguirre, William Merino, Tatiana Segura y Nixon Hernández, quienes se unieron a la celebración de este importante momento para el deporte del país.

Con esta apertura, Decathlon inicia oficialmente su presencia en El Salvador y continúa fortaleciendo su desarrollo en la región. Además de la tienda física, la marca ofrecerá próximamente su plataforma de comercio electrónico en decathlon.com.sv, donde los salvadoreños podrán comprar productos deportivos de forma fácil, rápida y segura.