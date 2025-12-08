Realizan trabajos de reparación en la lotificación Bosques de Santo Domingo

Con el objetivo de brindar la distribución de agua de calidad a la población salvadoreña, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), realizaron trabajos de reparación de una tubería en el pasaje dos de la lotificación Bosques de Santo Domingo, en el distrito de Guazapa.

«Reflejando el compromiso con el mantenimiento constante de la infraestructura hídrica, asegurando un servicio estable y confiable», manifestó la Secretaría de Prensa.

La reparación realizada en Guazapa evita el desperdicio del recurso hídrico y contribuye a la eficiencia del sistema de distribución, una prioridad en la gestión del agua

«La detección y corrección temprana de fugas es un pilar fundamental en la estrategia de Anda, por ello ha desplegado a los diferentes equipos técnicos para responder de manera oportuna a las necesidades de la población salvadoreña, en todo el territorio nacional», dijo la Secretaría de Prensa.