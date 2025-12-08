Capturan a supuesto pandillero de la MS-13

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de un supuesto pandillero de la MS-13 en el barrio Veracruz, Sonsonate Centro, identificado como: José Mauricio Rivas, alias Ejote.

«José Mauricio Rivas, alias Ejote, es un pandillero de la MS13 que fue capturado en el barrio Veracruz, Sonsonate Centro», manifestó la PNC en redes sociales.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por la Policía Nacional Civil, el detenido modificó el diseño de los tatuajes de su pandilla para evadir la Guerra Contra Pandillas que desarrolla la PNC.

«Tiene antecedentes delictivos por desórdenes públicos, esta vez será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas», informó la PNC.