Compras anticipadas y estantes casi vacíos: EE. UU. se prepara para una fuerte tormenta invernal este fin de semana

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

Los pasillos de supermercados en varias ciudades de Estados Unidos lucen atípicamente vacíos este jueves: compradores han agotado estantes de agua, pan, huevos, leche y otros productos básicos mientras se preparan para una tormenta invernal que se espera golpee al país durante el fin de semana. La escena refleja la preocupación de miles de familias ante el pronóstico de nieve, lluvia helada y temperaturas bajo cero que podrían afectar la movilidad, la logística y la vida cotidiana de millones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que un sistema de clima invernal, identificado por varios centros meteorológicos como Winter Storm Fern, se desplazará desde las llanuras centrales hacia el este y noreste de Estados Unidos entre viernes y domingo, trayendo nieve intensa, lluvia congelada y condiciones de hielo en una amplia franja del país. Se estima que cerca de 150 millones de personas podrían verse afectadas por este evento climático.

Las proyecciones más recientes indican que regiones montañosas y del noreste, como partes de Nueva York, Chicago, Boston y zonas de los Apalaches, podrían experimentar acumulaciones de nieve significativas, incluso superiores a 30 centímetros en algunos condados. En centros urbanos del este como Filadelfia, Baltimore y Washington D.C., también se esperan nevadas notables y potencial lluvia helada que complicarían el tránsito y podrían generar interrupciones en el servicio de transporte.

Autoridades estatales, como en Georgia y partes del sur, han emitido alertas meteorológicas e incluso declarado estados de preparación para movilizar recursos ante posibles condiciones severas. En Atlanta y zonas de Georgia central, se espera una mezcla de nieve y lluvia helada que podría provocar superficies resbaladizas y la necesidad de asistencia en carretera.

Además de las nevadas, el avance de aire muy frío desde el norte traerá temperaturas inusualmente bajas en gran parte del país, lo que aumenta el riesgo de complicaciones por el frío, desde dificultades en el transporte hasta posibles cortes de energía en áreas con hielo acumulado en las líneas eléctricas.

Recomendaciones:

Ante estos pronósticos, los servicios meteorológicos y las autoridades locales instan a la población a que:

Planifiquen sus viajes con antelación y eviten desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor impacto.

Mantengan suministros esenciales en casa (alimentos no perecederos, agua, medicinas).

Sigan las actualizaciones oficiales del NWS y las alertas de seguridad emitidas por los gobiernos estatales y municipales.

Tomen precauciones para mantenerse abrigados y proteger a niños, ancianos y mascotas del frío extremo.

Este frente invernal podría extender sus efectos hasta el inicio de la próxima semana, y aunque el sistema principal se disipará gradualmente, las temperaturas permanecerán bajas en muchas áreas afectadas.