Detienen a hombre que supuestamente causó un accidente de tránsito

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de un hombre identificado como: Gerardo Larios Calderón, de 27 años, quien presuntamente causó la muerte de una persona al ocasionar un accidente de tránsito.

«Gerardo Larios Calderón, de 27 años, ocasionó un accidente de tránsito esta mañana que dejó a una persona fallecida, por lo que será remitido por el delito de homicidio culposo», manifestó la Policía Nacional Civil.

De acuerdo con la declaración brindada por la PNC, ocurrió sobre el km 26 de la carretera Panamericana Este, en Quezaltepeque, La Libertad Norte.

«Larios Calderón no guardó la distancia reglamentaria, colisionó con un camión y luego impactó a otro vehículo del sentido contrario, provocando el fallecimiento inmediato de este último conductor», mencionó la PNC.