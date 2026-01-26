Gobierno identifica y frena red criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas desde cárcel en Colombia

El Gabinete de Seguridad Ampliado presentó los resultados de una investigación que permitió identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas, cuyas operaciones se originaban desde un centro penitenciario en Colombia, informaron este lunes autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que esta red criminal utilizaba una nueva modalidad de estafa que consistía en contactar telefónicamente a personas que ofrecen servicios varios, citarlas en lugares despoblados y, posteriormente, hacer creer a sus familiares que habían sido secuestradas, exigiendo dinero a cambio de su supuesta liberación.

“Detectamos que estas llamadas provienen de una cárcel colombiana. Llaman, generan pánico y presionan para que se haga un pago, pero es importante decirlo con claridad: no existe ningún riesgo físico para la persona”, enfatizó el funcionario.

Según detalló Villatoro, las investigaciones permitieron identificar más de 375 números telefónicos utilizados por esta organización criminal, principalmente con los códigos internacionales +57 (Colombia), +52 (México) y +502 (Guatemala). Además, información proporcionada por agencias de seguridad de Estados Unidos confirmó que en dicha prisión colombiana operan al menos 101 teléfonos activos utilizados para cometer estas estafas.

El ministro subrayó que, por instrucción del presidente Nayib Bukele, una de las prioridades en materia de seguridad ha sido adaptar los mecanismos de denuncia ciudadana a las nuevas formas de delincuencia, incluyendo delitos de carácter tecnológico y transnacional.

“En El Salvador no existen cárteles de droga, ni secuestros, ni secuestradores. Estas llamadas son estafas. La recomendación es clara: no pagar”, recalcó Villatoro, al tiempo que aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso de garantizar la seguridad y la paz alcanzadas en el país.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, afirmó que los resultados en materia de seguridad reflejan el control total del Estado sobre el territorio nacional, gracias al trabajo conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.

“Donde está la autoridad no hay delincuencia. Ese despliegue permanente nos permite garantizar la vida, la paz y la tranquilidad del pueblo salvadoreño”, señaló.

En tanto, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, reiteró a la población que denunciar sí funciona, y destacó que la Fiscalía trabaja de forma coordinada con la PNC y la Fuerza Armada, utilizando inteligencia tecnológica y cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.

El fiscal llamó a la ciudadanía a no compartir información personal con desconocidos, no entregar dinero ante amenazas telefónicas y denunciar cualquier intento de estafa a través de los canales oficiales.

Las autoridades confirmaron que este fenómeno delictivo también ha sido detectado en otros países de la región y Sudamérica, como República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, lo que refuerza la importancia de la coordinación internacional para desarticular estas estructuras criminales.