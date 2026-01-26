Firpo gana en el último suspiro y se mantiene como líder del Clausura 2026

Los toros del Luis Ángel Firpo extendieron una jornada más su liderato en el torneo Clausura 2026, tras imponerse 3-2 al Alianza en un vibrante y eufórico encuentro disputado en el estadio Jorge “Mágico” González, definido en los minutos finales.

El cuadro pampero sacó una victoria in extremis en un partido de constantes emociones. Cristian Gil, figura del compromiso, abrió el marcador al minuto 50 para los usulutecos, aunque la ventaja duró poco, ya que Michelle Mercado igualó apenas dos minutos después tras una rápida transición ofensiva de los albos.

Alianza logró darle vuelta al marcador con el tanto de Harold Osorio al 63’, pero Firpo no bajó los brazos. “Chicharito” Díaz emparejó las acciones y, cuando el empate parecía sellado, Gil apareció nuevamente para firmar su doblete y darle los tres puntos a los pamperos, que continúan en lo más alto de la tabla.

En el estadio Las Delicias, el Inter FA consiguió su segunda victoria del Clausura al derrotar 2-1 a Cacahuatique, resultado que, a falta de un partido por disputar, lo coloca como escolta de Firpo. Guillermo Fuentes (60’) y Emerson Mauricio (68’) marcaron para el conjunto capitalino, mientras que Alesson Ferreira descontó para los cafeteros.

Por su parte, Águila se reivindicó ante su afición al lograr su primer triunfo del torneo tras golear 3-1 al Hércules en el estadio Francisco Barraza. Luego de la dura caída 4-2 frente a Metapán en la fecha anterior, los emplumados reaccionaron con goles de Jairo Martínez (12’), Ronal Rodríguez (26’) y Tereso Benítez (48’). Marvin Morales (42’) anotó el tanto del descuento para los visitantes.

En Oriente, FAS rescató un punto como visitante al igualar 1-1 ante Fuerte San Francisco, resultado que mantiene al conjunto tigrillo dentro de los primeros cinco lugares de la tabla, mientras que los locales continúan en la lucha por escalar posiciones.

Otro empate de la jornada se registró en Santa Rosa de Lima, donde Municipal Limeño e Isidro Metapán no lograron romper el cero y firmaron un 0-0, sumando un punto cada uno tras la tercera fecha del campeonato.

Finalmente, Platense celebró su primera victoria del Clausura al vencer 3-2 a Zacatecoluca en condición de visitante. Los goles de los gallos llegaron por medio de Carlos Bogotá (17’), Jorge Mundo (38’) y Víctor Landázuri (45’+1), mientras que Matías Mier y Jonathan Pérez anotaron para el conjunto local.