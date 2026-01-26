Vientos nortes continuarán afectando al país este lunes

El Salvador inició el año con condiciones de vientos y este lunes los vientos nortes continuarán influyendo en el clima, según el reporte meteorológico más reciente.

Para este día se espera el ingreso de vientos nortes con ráfagas de hasta 80 km/h, principalmente en zonas altas y abiertas del territorio nacional. Además, existe probabilidad de lluvias aisladas en sectores de la zona paracentral.

Pese a las condiciones del clima, las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 36°C, manteniendo un ambiente caluroso durante gran parte de la jornada.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente ante la caída de ramas, estructuras livianas y la presencia de ráfagas fuertes.

El meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente, David Pichinte, brinda más detalles sobre estas condiciones climáticas.