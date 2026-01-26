Más de 16 tipos de paquetes escolares serán entregados gratis al iniciar el año escolar

La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó este lunes la preparación de los paquetes escolares que serán entregados gratuitamente a estudiantes del sistema público, desde las bodegas del Ministerio de Gobernación, ubicadas en Soyapango, como parte del inicio del año escolar.

Durante el recorrido, la funcionaria aseguró que los paquetes serán ampliados, entregados a tiempo y en una sola ocasión, sin ningún costo para los padres de familia.

“Estos paquetes escolares que vamos a entregar durante el inicio del año escolar son gratuitos. Nadie debe pagar un solo centavo. El único requisito es que los estudiantes estén inscritos en un centro escolar del sistema público; no hay ningún otro requisito ni trámites adicionales”, enfatizó Trigueros.

La ministra detalló que el programa contempla 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el nivel educativo, desde parvularia hasta la modalidad flexible, con insumos adaptados a las necesidades específicas de cada grado.

Como parte del fortalecimiento educativo, Trigueros destacó una inversión histórica de $800 millones en dispositivos tecnológicos, una cifra sin precedentes en el sistema educativo nacional.

En cuanto a la entrega de equipos, explicó que los estudiantes de parvularia 4 recibirán una tableta de 8 pulgadas, mientras que los de primer grado contarán con una tableta de 10 pulgadas. Por su parte, los alumnos de cuarto grado y bachillerato recibirán una computadora portátil.

Además de los dispositivos tecnológicos, los paquetes incluyen uniformes, zapatos, libros y útiles escolares especializados, de acuerdo con cada nivel académico.

La funcionaria recordó que los estudiantes que finalicen el bachillerato podrán conservar la computadora, con el objetivo de apoyar su continuidad en estudios universitarios o su inserción en actividades laborales.

Desde 2021, el Gobierno de El Salvador ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos a estudiantes del sistema público, como parte de su estrategia para reducir la brecha digital y fortalecer el acceso a la educación.