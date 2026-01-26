Delta Music Band busca apoyo financiero para representar a El Salvador en Italia

Por: Bayron Romero, Periodista y Corresponsal Internacional

La banda independiente Delta Music Band ha sido invitada oficialmente a participar en el próximo Festival Internacional de Bandas Musicales y Bastoneras, que se llevará a cabo en Giulianova, Italia, el próximo mes de mayo de 2026.

Este prestigioso evento reúne a agrupaciones musicales de diversas partes del mundo para compartir su talento y representar la cultura de sus países en un ambiente de música, tradición y camaradería internacional.

El festival de bandas de música y majorettes en Giulianova es una actividad cultural que se celebra anualmente bajo la organización de la Associazione Culturale “Padre Candido Donatelli” y atrae a grupos de múltiples países con desfiles, conciertos y competencias musicales en espacios emblemáticos como Piazza Buozzi y el litoral de la ciudad italiana.

Delta Music Band, una de las bandas independientes más destacadas de El Salvador, con múltiples primeros lugares en concursos musicales del 2025 y con experiencia representando a nuestro país también en México y otros países de Centroamérica, está trabajando actualmente en diversas actividades para recaudar fondos que les permitan cubrir los gastos de viaje, vuelos y estadía de sus integrantes.

Con el objetivo de alcanzar la meta de USD 75,000, necesaria para poder viajar y representar con orgullo a El Salvador en Italia, la banda junto a los jóvenes músicos, padres de familia y colaboradores, se encuentran vendiendo artículos promocionales, tales como:

🎶 Tazas

🎶 Camisetas

🎶 Llaveros

🎶 Pulseras



Además, Delta Music Band planea realizar una gira de presentaciones a nivel nacional, en parques, plazas, balnearios y fiestas patronales, con el propósito de sumar recursos a la colecta y acercarse al objetivo financiero establecido.

Los integrantes y responsables de la banda hacen un llamado abierto a la comunidad salvadoreña, instituciones públicas y privadas, empresas locales, organismos gubernamentales y amigos de la música, para que se sumen a este sueño y colaboren con aportes económicos, patrocinios o apoyos logísticos que permitan a estos jóvenes talentos cumplir su meta y dejar en alto el nombre de El Salvador a través de su arte, disciplina y pasión por la música.

Todas las donaciones, compras de artículos o contactos para apoyos pueden gestionarse directamente con los representantes de Delta Music Band o a través de sus plataformas oficiales en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/1Cn9ubbAXY/