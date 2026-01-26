Norman Quijano, ex alcalde de San Salvador, llega al país y será condenado por agrupaciones ilícitas y fraude electoral

Las autoridades salvadoreñas recibieron este lunes a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA, tras ser entregado por las autoridades de Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la institución fiscal, a Quijano se le notificará formalmente la condena de 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, dictada en abril de 2024, luego de un proceso judicial que se desarrolló en ausencia.

Los antecedentes del caso se remontan al 3 de noviembre de 2021, cuando la FGR solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero de Quijano, quien en ese momento fungía como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). El retiro de la protección constitucional fue aprobado el 18 de diciembre de 2021, lo que permitió avanzar con la investigación penal en su contra.

#UltimaHora | Llega al país el ex alcalde de San Salvador, Norman Quijano, trasladado por las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, informó el presidente @nayibbukele pic.twitter.com/tOkM8OL6aZ — El Metropolitano (@ElMetroDigital) January 27, 2026

La acusación fiscal se sustentó, entre otros elementos, en los señalamientos realizados por el fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien vinculó a Quijano con la orden de realizar pactos con estructuras pandilleriles durante las elecciones presidenciales de 2014, en las que participó como candidato presidencial de ARENA.

En octubre de 2022, la Fiscalía presentó la acusación formal por los delitos mencionados. Durante el proceso judicial, los fiscales incorporaron pruebas documentales, periciales y testimoniales, así como audios y videos, que demostraron reuniones directas con cabecillas de pandillas y negociaciones a cambio de votos, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de ese año.

Gracias a las reformas al Código Procesal Penal, el juicio se desarrolló en ausencia del imputado, lo que permitió que el tribunal emitiera una sentencia condenatoria. Posteriormente, la Cámara Segunda de lo Penal notificó al PARLACEN para que inicie el trámite de inhabilitación correspondiente.

La Fiscalía confirmó que Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde deberá cumplir la condena impuesta por la justicia salvadoreña.

Finalmente, la FGR agradeció la colaboración de las autoridades de Estados Unidos, la cual permitió que el exfuncionario enfrente la sentencia dictada en su contra y sea puesto a disposición del sistema penitenciario nacional.