‘Happy New Year’: el saludo de Nicolás Maduro tras llegar a Nueva York bajo custodia

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece recluido este domingo 4 de enero de 2026 en una cárcel federal de Nueva York, horas después de que el Gobierno de Estados Unidos informara sobre su captura durante una operación militar relámpago ejecutada en territorio venezolano.

De acuerdo con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, la operación —denominada “Resolución Absoluta”— incluyó un ataque antes del amanecer en el que fuerzas especiales estadounidenses habrían capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras se registraban bombardeos sobre objetivos en Caracas y sus alrededores.

Según la versión oficial difundida por Washington, Maduro fue trasladado el sábado por la tarde en avión a una base militar en Estados Unidos y posteriormente llevado en helicóptero a Nueva York, donde quedó bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Cargos por narcotráfico y terrorismo

Las autoridades estadounidenses señalan que Maduro deberá comparecer ante un juez federal para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Con ello, pasó su primera noche detenido en una prisión federal estadounidense.

Una cuenta vinculada a la Casa Blanca publicó en la red social X un video en el que se observa a Maduro esposado y escoltado por agentes federales dentro de una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York. En las imágenes se le escucha decir en inglés: “Buenas noches, feliz año nuevo”.

Hasta el momento, no se ha presentado confirmación independiente adicional sobre los hechos, mientras el Gobierno de Venezuela mantiene que se desconoce el paradero del exmandatario y exige pruebas oficiales de su situación.