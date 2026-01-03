Nicolás Maduro llega a Nueva York bajo custodia estadounidense y enfrenta cargos por narcoterrorismo

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

En un desarrollo sin precedentes que sacude a la política hemisférica, el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros aterrizó este sábado en Nueva York (Estados Unidos) bajo custodia federal, donde enfrentará un proceso judicial por graves delitos vinculados al narcotráfico y el narcoterrorismo tras ser detenido en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

La aeronave militar Boeing 757 que trasladó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tocó pista en el Aeropuerto Internacional Stewart, al norte de la ciudad, en medio de un amplio operativo de seguridad con agentes del FBI y de la Administración de Control de Drogas (DEA). Ambos fueron asegurados en ese punto antes de su previsto traslado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal en el distrito de Brooklyn, donde permanecerán a la espera de su primera comparecencia ante un juez.

Acusaciones y contexto legal

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York persigue a Maduro desde 2020, cuando presentó una acusación formal en su contra. Este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. Hasta ahora, el proceso se había desarrollado en ausencia del líder chavista.

Tras su detención en Caracas, tras una operación calificada por funcionarios estadounidenses como extensamente planificada, Maduro y Flores fueron inmediatamente evacuados y puestos bajo control militar. Según reportes, no se registraron bajas entre las fuerzas que participaron en el operativo.

Reacciones oficiales y políticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el destino final de los detenidos sería Nueva York y describió la acción como una operación de alta complejidad preparada durante meses por agencias de inteligencia y fuerzas especiales.

Por su parte, representantes del régimen chavista han rechazado categóricamente la operación, calificándola como una “agresión externa” y reiterando que Maduro continúa siendo el jefe de Estado legítimo de Venezuela. Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez defendió la soberanía nacional y exigió la liberación inmediata del expresidente.

Impacto regional y consideración internacional

El traslado de Maduro a territorio estadounidense marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y Caracas, además de desencadenar una ola de reacciones en la comunidad internacional. Organismos multilaterales y gobiernos regionales han planteado inquietudes sobre la legalidad de la operación y sus posibles repercusiones en la estabilidad y soberanía de Venezuela.

Mientras tanto, el caso pasará ahora al ámbito judicial, donde se decidirán los próximos pasos del proceso en un tribunal federal de Nueva York, en un caso que será observado de cerca por gobiernos, expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos.