OEA llama a prevenir la escalada de tensiones en Venezuela y respalda una salida pacífica

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, expresó su profunda preocupación por la evolución de la situación en Venezuela y llamó a la comunidad internacional y a los actores internos a priorizar una salida pacífica y democrática a la actual crisis.

En una declaración oficial difundida este 3 de enero, Ramdin aseguró que la Secretaría General está siguiendo “de cerca la situación en Venezuela, que evoluciona rápidamente”, y confirmó que ha sostenido conversaciones con varios gobiernos miembros del organismo hemisférico. Según indicó, dichas comunicaciones reflejan “la profundidad de la preocupación” existente en la región, así como la diversidad de visiones sobre los acontecimientos.

El Secretario General subrayó que la principal prioridad de la OEA es evitar una mayor escalada del conflicto y respaldar mecanismos pacílicos de resolución. “Todos los actores deben respetar plenamente el derecho internacional y el marco jurídico interamericano aplicable”, señaló, enfatizando también la importancia de proteger los derechos humanos, la vida civil y la infraestructura crítica.

Ramdin insistió en que cualquier camino hacia el futuro político de Venezuela debe sustentarse en la voluntad de su pueblo y en el respeto al orden constitucional existente, al que calificó como una “base importante sobre la cual construir”. En este sentido, sostuvo que la estabilidad y la legitimidad democrática solo pueden alcanzarse mediante medios pacíficos, diálogo inclusivo e instituciones sólidas.

Asimismo, reiteró la disposición de la Secretaría General de la OEA para apoyar iniciativas orientadas a la desescalada y a una solución democrática y sostenible, en beneficio directo de la población venezolana.

El funcionario hemisférico también hizo un llamado expreso a todos los actores venezolanos a actuar con responsabilidad y unidad de propósito, contribuyendo a salvaguardar la paz, el Estado de derecho y la convivencia democrática.

Finalmente, Ramdin anunció que se convocará al Consejo Permanente de la OEA para analizar colectivamente los recientes acontecimientos en Venezuela y definir los próximos pasos del organismo frente a la situación.