Continúa alta afluencia en parques recreativos y naturales durante los primeros días del año

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene abiertos los parques recreativos y naturales del país, los cuales registran una alta afluencia de visitantes durante los primeros días de 2026, en el marco del cierre de la temporada vacacional.

Cientos de familias y grupos de amigos han aprovechado estos espacios para el descanso y la recreación, destacando las mejoras impulsadas en infraestructura, orden y seguridad, que han convertido a estos destinos en puntos atractivos tanto para nacionales como para turistas extranjeros.

Uno de los sitios más visitados es el Parque Natural Puerta del Diablo, un espacio emblemático caracterizado por su formación rocosa, vistas panorámicas y atardeceres. Tras su renovación, el parque se ha consolidado como un punto de encuentro para visitantes que disfrutan del clima, los paisajes y los miradores de cristal.

“Está precioso, nos ha encantado todo. Tenemos una semana de estar aquí y la seguridad nos ha gustado, porque en los lugares que hemos andado conociendo ha habido mucha seguridad”, expresó la visitante hondureña Lucía Serrato.

Gracias a su cercanía con el Área Metropolitana de San Salvador, la Puerta del Diablo se ha convertido en un destino accesible para quienes buscan una escapada corta. Además, el lugar ofrece espacios donde artesanos y emprendedores salvadoreños comercializan productos tradicionales, fortaleciendo la economía local.

Según datos oficiales, hasta el 1 de enero se contabilizaron 316 mil visitantes en sitios turísticos públicos a nivel nacional. Entre ellos, el Parque Natural Puerta del Diablo destaca como uno de los más concurridos, consolidándose como referente del turismo interno.

El incremento de visitantes refleja el posicionamiento de El Salvador como destino turístico y la dinamización económica del sector, impulsando las cadenas de valor relacionadas con el turismo, la gastronomía y el comercio local.