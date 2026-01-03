Habrá más ‘Stranger Things’: Netflix estrenará su primer spin-off animado en 2026

Aunque Stranger Things ya llegó a su final, Netflix no planea despedirse de uno de sus universos más exitosos. La plataforma confirmó que la historia continuará a través de nuevos spin-offs, con el objetivo de expandir la franquicia al estilo de lo que La casa del dragón y El caballero de los siete reinos han significado para Juego de Tronos.

El primer spin-off ya tiene título y fecha aproximada de estreno. Se llamará ‘Stranger Things: Relatos del 85’, será una serie animada y llegará a Netflix en 2026. La producción volverá a estar liderada por los hermanos Duffer y retomará la ambientación clásica en Hawkins.

La historia se ubicará entre la segunda y la tercera temporada de la serie original y contará nuevamente con Mike, Will, Dustin, Lucas y Once como protagonistas, aunque con nuevas voces para los personajes. Netflix adelantó que la serie incluirá nuevos monstruos, entre ellos una especie de planta carnívora gigante.

Además, la plataforma ya trabaja en un segundo spin-off en acción real, que se centrará en el origen de la misteriosa piedra vinculada a Vecna, mostrada en el desenlace de la serie principal. Esta producción explorará el momento en el que Henry entra en contacto con el objeto que desencadena su transformación.

“Ese spin-off profundizará en ese instante y explicará lo que ocurrió, pero con una mitología diferente”, señalaron los hermanos Duffer en declaraciones a la revista Variety. Aclararon que no se tratará de una exploración extensa del lore del Azotamentes, sino de una historia nueva que responderá algunas preguntas pendientes.

Por ahora, este segundo proyecto no cuenta con fecha de estreno, ni elenco confirmado o guiones cerrados, por lo que su llegada tomará más tiempo.