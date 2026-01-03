Trump afirma que EE. UU. “gobernará” Venezuela hasta una “transición segura” tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país asumirá el control de Venezuela de manera temporal, tras el anuncio de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hasta que se concrete lo que calificó como una “transición segura”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, luego del ataque registrado durante la madrugada del sábado contra Caracas y otras zonas de Venezuela, y tras asegurar que fuerzas estadounidenses sacaron del país al presidente venezolano.

“Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa”, expresó Trump ante medios de comunicación, sin detallar el alcance ni la duración de la implicación estadounidense.

El mandatario calificó la operación militar como “extraordinaria” y reiteró que su administración continuará involucrada en el país sudamericano mientras se define un nuevo escenario político.

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales adicionales que confirmen los alcances legales o internacionales de estas declaraciones, mientras el Gobierno venezolano mantiene que se desconoce el paradero de Maduro y exige pruebas de vida.

El anuncio ha generado reacciones a nivel internacional y mantiene en expectativa a la comunidad diplomática ante un escenario de alta tensión regional.

